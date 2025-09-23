ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات

الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب الوسطية، ندوة توعوية بعنوان "دور الشباب في المشاركة في إدارة المخاطر والأزمات"، قدمها الملازم أول عادل الرحابتة من مركز دفاع مدني الوسطية، بمشاركة 20 شابا، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات.

