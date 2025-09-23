ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات

وتناولت الندوة التي استهدفت الفئة العمرية (15-18عاما) أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة الفاعلة للأزمات، إضافة إلى دورهم في نشر ثقافة الوعي الوقائي داخل المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس
-
الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم
-
الملكة تنتقد تفاوت الدعم العالمي للنساء خلال كلمة لها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
-
مشاركة الأردن السنوية في الجمعية العامة محطة دبلوماسية تعكس ثوابت السياسة الأردنية
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
مدير عام الخدمات الطبية يستقبل وفد من ملتقى رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين
-
الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بالدولة الفلسطينية
-
الملك يلتقي رئيس إندونيسيا ويؤكد ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للفلسطينيين