الثلاثاء 2025-09-23 10:00 ص
 

ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الثلاثاء، 23-09-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   نظم مركز شباب الوسطية، ندوة توعوية بعنوان "دور الشباب في المشاركة في إدارة المخاطر والأزمات"، قدمها الملازم أول عادل الرحابتة من مركز دفاع مدني الوسطية، بمشاركة 20 شابا، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات.

وتناولت الندوة التي استهدفت الفئة العمرية (15-18عاما) أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة الفاعلة للأزمات، إضافة إلى دورهم في نشر ثقافة الوعي الوقائي داخل المجتمع.

 
 
