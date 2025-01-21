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ورشة حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد

جانب من الورشة
جانب من الورشة
الثلاثاء، 21-01-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-    عقد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، ورشة تفاعلية حول دراسة تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، بحضور رئيس الفريق الاستشاري الزمالي للمجلس الدكتور خالد طوقان، وأمينه العام الدكتور مشهور الرفاعي، ورئيس لجنة الدراسة الدكتور نبيل هيلات.

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وأشار الرفاعي، إلى أن الجلسة تأتي في إطار ضرورة التحاور والتشاور مع الخبراء للخروج بنتائج دقيقة للدراسة تعرض في مؤتمر وطني هذا العام.


وقال إن المجلس يعكف على إعداد دراسة حول أولويات البحث العلمي في الأردن للعشر سنوات المقبلة، وأن قرارا حكوميا صدر اخيرا بالموافقة على نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس، مؤكدا ضرورة التشبيك مع الصناعة، والنظر إلى وضع الباحثين الأردنيين مقارنة مع الباحثين في الخارج من حيث الإحصائيات البحثية، ودراسة نسب الأبحاث الناتجة عن الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، والنظر في المقترحات المتعلقة بإدراج مسارين في الجامعات: مسار تدريسي ومسار بحثي.

 
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