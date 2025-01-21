ورشة حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد

الوكيل الإخباري- عقد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، ورشة تفاعلية حول دراسة تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، بحضور رئيس الفريق الاستشاري الزمالي للمجلس الدكتور خالد طوقان، وأمينه العام الدكتور مشهور الرفاعي، ورئيس لجنة الدراسة الدكتور نبيل هيلات.

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وأشار الرفاعي، إلى أن الجلسة تأتي في إطار ضرورة التحاور والتشاور مع الخبراء للخروج بنتائج دقيقة للدراسة تعرض في مؤتمر وطني هذا العام.