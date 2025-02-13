 
الخميس 2025-02-13 10:02 م
 

ورشة في لواء الطيبة حول تحديات آفة النمل الأبيض

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 13-02-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري-    عقدت مديرية زراعة لواء الطيبة، اليوم الخميس، ورشة توعوية حول "تحديات آفة النمل الأبيض"، بمشاركة مزارعين وممثلي المجتمع المحلي .

اضافة اعلان


وعرضت رئيسة شعبة الإرشاد الزراعي المهندسة وصفية أبو سمرة، خلال الورشة التي أقيمت بمركز شابات الطيبة، للتعريف بحشرة النمل الأبيض ودورة حياتها ومخاطرها وطرق انتشارها والعوامل المناخية المساعدة، إلى جانب أهم الوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحتها .


وأشارت إلى ما تمثله حشرة النمل الأبيض من خطورة على الثروة النباتية لاعتمادها بتغذيتها على مادة "السليلوز " التي تشكل المادة الخشبية في الأشجار، إلى جانب خطورتها على الأثاث الخشبي في المنازل والمؤسسات ما يجعلها من الآفات التي قد تتسبب بخسائر اقتصادية في الممتلكات.


وأكدت المهندسة أبو سمرة، أهمية توعية وتوفر المعلومات للمواطنين والمزارعين حول خطورة هذه الحشرة على الثروة النباتية من خلال عقد الورش التوعوية التي تنظمها وزارة الزراعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم غد الجمعة - تحذيرات

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط التفاؤل بإنهاء حرب أوكرانيا

ارشيفية

فلسطين تقديرات إسرائيلية باحتمال إطلاق سراح 6 محتجزين

ارشيفية

أخبار محلية ورشة في لواء الطيبة حول تحديات آفة النمل الأبيض

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا

جانب من الحملة

أخبار محلية تربية القويسمة تنظم حملة للتبرع بالدم

علم مصر

عربي ودولي رئيس الوزراء المصري: نرفض تماما التهجير ونقف بجانب الشعب الفلسطيني

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تبحث مطالب مزارعي الحمضيات



 




الأكثر مشاهدة