ورشة في لواء الطيبة حول تحديات آفة النمل الأبيض

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية زراعة لواء الطيبة، اليوم الخميس، ورشة توعوية حول "تحديات آفة النمل الأبيض"، بمشاركة مزارعين وممثلي المجتمع المحلي .

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وعرضت رئيسة شعبة الإرشاد الزراعي المهندسة وصفية أبو سمرة، خلال الورشة التي أقيمت بمركز شابات الطيبة، للتعريف بحشرة النمل الأبيض ودورة حياتها ومخاطرها وطرق انتشارها والعوامل المناخية المساعدة، إلى جانب أهم الوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحتها .



وأشارت إلى ما تمثله حشرة النمل الأبيض من خطورة على الثروة النباتية لاعتمادها بتغذيتها على مادة "السليلوز " التي تشكل المادة الخشبية في الأشجار، إلى جانب خطورتها على الأثاث الخشبي في المنازل والمؤسسات ما يجعلها من الآفات التي قد تتسبب بخسائر اقتصادية في الممتلكات.