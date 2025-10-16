أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025

10:45 م

الوكيل الإخباري- كشف تقرير مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك في الأردن للربع الثالث من عام 2025 عن أبرز خمس هموم تشغل بال المواطن الأردني في عام 2025 .





وجاء في المرتبة الأولى ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم بنسبة 62% .



وفي المرتبة الثانية كانت البطالة بنسبة 51%، تلتها قضية الفقر وانعدام المساواة الاجتماعية بنسبة 42%، فيما احتل التعليم المرتبة الرابعة بنسبة 25%، وأخيراً الرعاية الصحية بنسبة 17%.



ويعكس التقرير، بحسب “إبسوس”، تزايد القلق الشعبي حيال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المملكة، مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.