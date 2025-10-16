الخميس 2025-10-16 11:53 م
 

أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025

الخميس، 16-10-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك في الأردن للربع الثالث من عام 2025 عن أبرز خمس هموم تشغل بال المواطن الأردني في عام 2025 .اضافة اعلان


وجاء في المرتبة الأولى ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم بنسبة 62% .

وفي المرتبة الثانية كانت البطالة بنسبة 51%، تلتها قضية الفقر وانعدام المساواة الاجتماعية بنسبة 42%، فيما احتل التعليم المرتبة الرابعة بنسبة 25%، وأخيراً الرعاية الصحية بنسبة 17%.

ويعكس التقرير، بحسب “إبسوس”، تزايد القلق الشعبي حيال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المملكة، مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.
 
 
