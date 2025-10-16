رئيسة الصليب الأحمر: نقدر دعم الأردن لعملنا بالشرق الأوسط وخارج المنطقة

وأكدت سبولياريتش أن وتيرة النزاعات في تصاعد مستمر، مما يجعل من الضروري إيجاد سبل للحد من التصعيد، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن حماية المدنيين في مناطق الصراع تتطلب جهدا دوليا منسقا.
وأضافت أن 27 دولة تشارك حاليا في قيادة هذا الجهد الدولي، إلى جانب الدول الست المؤسسة للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن بينها الأردن، بهدف تعزيز احترام القانون الإنساني، وضمان الحماية الفعلية للمدنيين المتأثرين بالنزاعات.
وأشادت رئيسة اللجنة بدور الأردن الذي كان على مدى عقود نصيراً ثابتاً لاحترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، مشيرة إلى وجود تعاون طويل الأمد بين اللجنة والأردن يشمل القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وجميع المؤسسات الوطنية المعنية، بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في المنطقة.
وأضافت: "نحن نقدر دعم الأردن لعملنا ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضا خارج المنطقة".
