انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 301 نقطة، ليصل إلى 45952 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 107 نقاط ليتراجع إلى 22562 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 42 نقطة ليصل إلى 6629 نقطة.
