الأحد 2025-12-14 07:41 ص

العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ

لشاحنة نقل نفايات تابعة لأمانة عمّان الكبرى
لشاحنة نقل نفايات تابعة لأمانة عمّان الكبرى
الأحد، 14-12-2025 06:05 ص
الوكيل الإخباري-   تمكنت كوادر أمانة عمّان الكبرى، السبت، من إعادة مبلغ يقارب 19 ألف دينار لمواطن، بعد أن فُقدت إثر رميها بالخطأ في إحدى حاويات النفايات.اضافة اعلان


ووفق تفاصيل الحادثة، كان المواطن قد غادر منزله صباحا متوجها إلى عمله، حاملا عدة أكياس لرميها في حاوية النفايات القريبة، من بينها كيس يحتوي على مبلغ 18.9 ألف دينار، قبل أن يلقي جميع الأكياس دون أن ينتبه لمحتواها.

وبعد قرابة خمس دقائق فقط، أدرك المواطن الخطأ، إلا أن طاحنة النفايات كانت قد سبقت إلى الموقع وقامت بتفريغ الحاوية ومغادرتها.

وعلى الفور، تواصل المواطن مع أمانة عمّان الكبرى للإبلاغ عن الواقعة، ثم توجه إلى مبنى الأمانة الرئيسي، حيث باشرت كوادرها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وطلبت إحضار طاحنة النفايات إلى مقر الأمانة.

وخلال عملية تفريغ الطاحنة تم العثور على الكيس الذي يحتوي على المبلغ المالي، وتم تسليمه للمواطن كاملا بدون أي نقصان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الاحد عن توفر وظائف شاعرة

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، في تشييع جثمان العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول إلى مقبرة بلدة دوقرا في محافظة إر

أخبار محلية الأمن ينعى عبد القادر الشلول

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

لشاحنة نقل نفايات تابعة لأمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ

الوكيل الإخباري- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الاحد المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الاعلان المنشور سابقا للامتحان التنافسي.

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة

رئاسة الوزراء

وظائف الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة- تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة