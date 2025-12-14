العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ

06:05 ص

الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر أمانة عمّان الكبرى، السبت، من إعادة مبلغ يقارب 19 ألف دينار لمواطن، بعد أن فُقدت إثر رميها بالخطأ في إحدى حاويات النفايات.





ووفق تفاصيل الحادثة، كان المواطن قد غادر منزله صباحا متوجها إلى عمله، حاملا عدة أكياس لرميها في حاوية النفايات القريبة، من بينها كيس يحتوي على مبلغ 18.9 ألف دينار، قبل أن يلقي جميع الأكياس دون أن ينتبه لمحتواها.



وبعد قرابة خمس دقائق فقط، أدرك المواطن الخطأ، إلا أن طاحنة النفايات كانت قد سبقت إلى الموقع وقامت بتفريغ الحاوية ومغادرتها.



وعلى الفور، تواصل المواطن مع أمانة عمّان الكبرى للإبلاغ عن الواقعة، ثم توجه إلى مبنى الأمانة الرئيسي، حيث باشرت كوادرها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وطلبت إحضار طاحنة النفايات إلى مقر الأمانة.



وخلال عملية تفريغ الطاحنة تم العثور على الكيس الذي يحتوي على المبلغ المالي، وتم تسليمه للمواطن كاملا بدون أي نقصان.

