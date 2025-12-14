العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ

ووفق تفاصيل الحادثة، كان المواطن قد غادر منزله صباحا متوجها إلى عمله، حاملا عدة أكياس لرميها في حاوية النفايات القريبة، من بينها كيس يحتوي على مبلغ 18.9 ألف دينار، قبل أن يلقي جميع الأكياس دون أن ينتبه لمحتواها.
وبعد قرابة خمس دقائق فقط، أدرك المواطن الخطأ، إلا أن طاحنة النفايات كانت قد سبقت إلى الموقع وقامت بتفريغ الحاوية ومغادرتها.
وعلى الفور، تواصل المواطن مع أمانة عمّان الكبرى للإبلاغ عن الواقعة، ثم توجه إلى مبنى الأمانة الرئيسي، حيث باشرت كوادرها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وطلبت إحضار طاحنة النفايات إلى مقر الأمانة.
وخلال عملية تفريغ الطاحنة تم العثور على الكيس الذي يحتوي على المبلغ المالي، وتم تسليمه للمواطن كاملا بدون أي نقصان.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى عبد القادر الشلول
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
-
برعاية الروابدة .. (مبادرة) ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية واللوزي: منصة وطنية لحوار مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة
-
الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي
-
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة