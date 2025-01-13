 
الإثنين 2025-01-13 05:41 م
 

وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق

مزرعة دجاج داخلية
دجاج
الإثنين، 13-01-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة وممثل الصناعات الغذائية محمد الجيطان، وشركات ومزارعين، تحديات قطاع الدواجن وأسباب ارتفاع الأسعار، وتوفرها بكميات تسد احتياجات السوق.

اضافة اعلان


واطلع الحنيفات خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من وزارة الصناعة والتجارة، على واقع كميات الدواجن الواردة للأسواق والتحديات التي ساهمت في ارتفاع أسعارها، التي جاءت نتيجة زيادة التكلفة على مربي الدواجن بسبب الظروف الجوية وانحباس الأمطار وانخفاض نسبة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية.


وأكد الحنيفات متابعة التحديات كافة وتقديم خطة واستراتيجية واضحة تضمن استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، بما يضمن انتظام الكميات والأوزان وتوفر المنتج خلال الأيام والمواسم القادمة خاصة في شهر رمضان، مع إبقاء المتابعة وبشكل أسبوعي للوقوف على الالتزام بخطة توفير الدواجن والتعامل مع التحديات.


من جانبه، أشار حمودة إلى أن تباين درجات الحرارة وارتفاع الكلف عالميا أدت إلى نقص التوريد بسبب قلة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية، علما بأن أسعار الدواجن في الأردن هي الأقل في المنطقة التي تزيد بنسبة 30 بالمئة عن أسعار الدواجن محليا.


وأكد أن هناك جهودا وتعاونا وتنسيقا للحفاظ على الأسعار وكميات الدواجن لسد الاحتياجات المحلية خلال الأيام القادمة، منوها ببدء استقرار الأسعار حاليا.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري

العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق

جرش

أخبار محلية معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش

مبنى وزارة العمل في عمّان

أخبار محلية وزارة العمل : لا صحة لتخفيض رسوم تصاريح العمل

ا

عربي ودولي الشرطة البرازيلية تحقق في محاولة اغتيال مفترضة للرئيس

نقود

اقتصاد محلي 7.9 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024،



 




الأكثر مشاهدة