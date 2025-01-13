وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق

واطلع الحنيفات خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من وزارة الصناعة والتجارة، على واقع كميات الدواجن الواردة للأسواق والتحديات التي ساهمت في ارتفاع أسعارها، التي جاءت نتيجة زيادة التكلفة على مربي الدواجن بسبب الظروف الجوية وانحباس الأمطار وانخفاض نسبة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية.
وأكد الحنيفات متابعة التحديات كافة وتقديم خطة واستراتيجية واضحة تضمن استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، بما يضمن انتظام الكميات والأوزان وتوفر المنتج خلال الأيام والمواسم القادمة خاصة في شهر رمضان، مع إبقاء المتابعة وبشكل أسبوعي للوقوف على الالتزام بخطة توفير الدواجن والتعامل مع التحديات.
من جانبه، أشار حمودة إلى أن تباين درجات الحرارة وارتفاع الكلف عالميا أدت إلى نقص التوريد بسبب قلة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية، علما بأن أسعار الدواجن في الأردن هي الأقل في المنطقة التي تزيد بنسبة 30 بالمئة عن أسعار الدواجن محليا.
وأكد أن هناك جهودا وتعاونا وتنسيقا للحفاظ على الأسعار وكميات الدواجن لسد الاحتياجات المحلية خلال الأيام القادمة، منوها ببدء استقرار الأسعار حاليا.
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