وزارة الزراعة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار الماضي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة أبرز إنجازاتها خلال شهر آذار الماضي، والتي جاءت ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين الواقع البيئي في مختلف مناطق المملكة.

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وشهد شهر آذار افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لبنك البذور الوطني، الذي يعد خطوة استراتيجية للحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي وتعزيز المخزون الوطني من البذور، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.



وفي الإطار ذاته، تم توقيع اتفاقية تأسيس مرصد الأمن الغذائي بهدف متابعة مؤشرات الأمن الغذائي في المملكة وتعزيز قدرة صناع القرار على اتخاذ السياسات المناسبة لضمان استدامة الغذاء.

كما وقعت وزارة الزراعة اتفاقية ثلاثية لدعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه، بالتعاون مع طيران الملكية الأردنية وجمعية مصدري الخضار والفواكه، بهدف تحفيز الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية إلى جانب توقيع اتفاقية رباعية لدعم قطاع الحمضيات في وادي الأردن، وبما يعزز الإنتاجية ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.