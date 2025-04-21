وزارة الزراعة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار الماضي

وشهد شهر آذار افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني لبنك البذور الوطني، الذي يعد خطوة استراتيجية للحفاظ على التنوع الحيوي الزراعي وتعزيز المخزون الوطني من البذور، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
وفي الإطار ذاته، تم توقيع اتفاقية تأسيس مرصد الأمن الغذائي بهدف متابعة مؤشرات الأمن الغذائي في المملكة وتعزيز قدرة صناع القرار على اتخاذ السياسات المناسبة لضمان استدامة الغذاء.
وفي سياق تحسين الواقع البيئي، أطلقت الوزارة حملات رش لمكافحة الذباب المنزلي في عدد من مناطق الأغوار، شملت المغطس، السويمة، وفنادق البحر الميت، ومنطقة الزارة، بهدف الحد من انتشار الحشرات وتحسين الظروف البيئية في المناطق السياحية والزراعية.
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