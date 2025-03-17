 
الإثنين 2025-03-17 02:42 ص
 




            

        








    

        

        

            وزارة السياحة: بدء تنظيم فعاليات رمضانية في المواقع السياحية والأثرية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارشيفية
            
                

                    ارشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        01:17 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلنت وزارة السياحة والآثار عن البدء بتنظيم سلسلة فعاليات رمضانية في عدد من المواقع السياحية والأثرية في مختلف محافظات المملكة، وذلك ابتداءً من هذا الأسبوع، وحتى نهاية الشهر الفضيل.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن هذه الفعاليات ستتضمن موائد إفطار رمضانية مخصصة للأيتام واستضافتهم في أجواء اجتماعية ودينية، حيث جرى إعداد مواعيد وجداول خاصة لهذه الموائد في شتى المحافظات.

وعلى صعيد متصل، رعى أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، اليوم الأحد، حفل الإفطار الخيري الذي أُقيم في جبل القلعة، بمشاركة 200 يتيم وعائلاتهم، في أجواء رمضانية تملؤها المودة والتراحم.

وأكد بلعاوي، أهمية هذه المبادرات التي تجسد روح المسؤولية الاجتماعية، مشددًا على حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الأنشطة التي تعزز الترابط بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وأعرب الأطفال وذووهم عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم.

وأكدت الوزارة، حرصها على تقديم أنشطة متنوعة ضمن الفعاليات، تشمل أمسيات دينية ومدائح نبوية تبرز روح الشهر الفضيل، إضافة إلى أناشيد ومسابقات دينية سيُقدَّم خلالها جوائز قيّمة للمشاركين، كما سيتم تنظيم فقرات للترفيه والرسم على الوجوه، حتى تتوافق الأجواء الرمضانية الروحانية مع أجواء الفرح والبهجة للأطفال.

وبينت، أن تنظيم موائد الإفطار والفعاليات المصاحبة لها يأتي في سياق سعيها لتعريف الأيتام والمجتمع المحلي بالمواقع السياحية والأثرية في المملكة، وتعزيز مفهوم السياحة الداخلية، بما يسهم في توطيد التواصل مع مختلف الفئات المجتمعية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            وزارة السياحة: بدء تنظيم فعاليات رمضانية في المواقع السياحية والأثرية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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