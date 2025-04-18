وزارة السياحة تستضيف الدكتور زاهي حواس بمناسبة اليوم العالمي للتراث

12:16 م

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الوكيل الإخباري- تستضيف وزارة السياحة والآثار العالم الأثري المصري الدكتور زاهي حواس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث، الذي يصادف الثامن عشر من نيسان من كل عام. اضافة اعلان





وتأتي هذه الزيارة في إطار الاحتفاء بالإرث الإنساني المشترك، وتعزيز التعاون بين الدول في مجال حماية وصون التراث الثقافي.



وتُجسّد هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر، والتي تعود إلى آلاف السنين، حيث شكّل البلدان مهدًا لحضارات إنسانية متعاقبة منذ العصور الحجرية، وما تزال الشواهد الأثرية في كلا البلدين تروي فصولًا من هذا التاريخ المشترك.



وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار الأردنية ودائرة الآثار العامة، ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، في مجالات الحفظ والصون، والترميم، والتنقيب، وتبادل الخبرات والبيانات الأثرية، إلى جانب التوعية المجتمعية بأهمية التراث.



ومن أبرز محطات الزيارة، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الآثار العامة ومؤسسة زاهي حواس، لتعزيز التعاون المشترك في تأهيل الكوادر البشرية، وتوثيق المكتشفات الأثرية، ودعم البرامج التعليمية والميدانية في قطاع الآثار.



وخلال زيارته إلى دائرة الآثار العامة، سيطّلع الدكتور حواس على عرض توثيقي لاكتشاف نقش فرعوني نادر يعود للفرعون رمسيس الثالث في جنوب الأردن، حيث سيستعرض كل من السيد أحمد لاش من دائرة الآثار العامة، والدكتور علي المناصير من الجامعة الهاشمية، تفاصيل الجهود التي قادها فريق أردني مشترك لتوثيق هذا الاكتشاف الهام.



كما يُلقي الدكتور حواس محاضرة علمية في جامعة كولومبيا الأميركية في عمّان تحت عنوان:

"الأهرامات وتوت عنخ آمون: الاكتشافات الحديثة"، بحضور نخبة من المتخصصين والأكاديميين في مجال الآثار من مختلف الجامعات الأردنية.

ويشمل برنامج الزيارة جولة ميدانية إلى المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش، وموقع جبل القلعة في عمّان، إضافة إلى زيارة موقع آيلة الإسلامية في العقبة، حيث من المقرر أن يشارك الدكتور حواس في أعمال التنقيب الجارية هناك.



وتقديرًا لمسيرته الزاخرة بالعطاء، وإنجازاته في خدمة التراث الإنساني، سيتم تكريم الدكتور حواس من قبل وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة خلال هذه الزيارة.



ويُذكر أن الدكتور زاهي حواس يُعد من أبرز علماء الآثار عالميًا، وله إسهامات رائدة في علم المصريات، حيث تولّى مناصب مرموقة من بينها وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كما أسهم في اكتشافات أثرية مهمة في مواقع مثل وادي الملوك والأهرامات.



وله مساهمات علمية وفكرية واسعة من خلال أكثر من 100 كتاب وبرنامج تلفزيوني تناول الحضارة المصرية القديمة.



