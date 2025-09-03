وزارة الطاقة تطرح عطاء لتنفيذ أنظمة طاقة متجددة في 15 بلدية بالوسط

ودعت الوزارة المقاولين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق الدعوة، شريطة اصطحابهم أحد المتطلبات التالية:
تصنيف من دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة (فئة أولى أو ثانية أو ثالثة).
أو رخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص أنظمة مصادر الطاقة المتجددة (فئة "أ" أو "ب").
أو ائتلاف يضم مقاولين مصنّفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك (فئة أولى أو ثانية أو ثالثة)، مع شركات مرخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضمن الفئة ("أ" أو "ب").
وأوضحت الوزارة أن طلب شراء وثائق الدعوة يتم إلكترونيًا عبر موقعها: memr.gov.jo
، حيث يبدأ بيع النسخ اعتبارًا من يوم الأحد 14/9/2025 ولغاية يوم الخميس 18/9/2025، حتى الساعة 12 ظهرًا.
كما حدّدت الوزارة يوم الخميس 25/9/2025 كآخر موعد لاستقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
فيما سيكون آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة 12 ظهرًا من يوم الخميس 2/10/2025.
ويُشترط أن يُرفق مع العطاء كفالة دخول على شكل شيك مصدّق أو كفالة بنكية صادرة عن بنك محلي، سارية لمدة (120) يومًا من تاريخ الإغلاق.
وأكدت الوزارة أن العروض يجب أن تُقدّم في ثلاثة مغلفات مغلقة ومنفصلة:
المغلف الأول: العرض الفني مع الوثائق المطلوبة.
المغلف الثاني: العرض المالي.
المغلف الثالث: كفالة دخول العطاء.
ويُشترط أن تُوضَع جميع المغلفات داخل مغلف رابع مختوم، يُكتب عليه اسم المناقص وبيانات العطاء ورقمه.
