وزارة العمل تبث رسائل توعوية

وقالت مديرة السلامة والصحة المهنية في الوزارة، إيمان العبدالات، في بيان الاثنين، إن نشر الرسائل التوعوية لحث أصحاب العمل على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية التي نصّ عليها قانون العمل، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، يأتي انسجامًا مع دور الوزارة التوعوي والرقابي، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.
وبيّنت أن الوزارة ستقوم بنشر رسائل توعوية في الشوارع العامة، وعلى موقعها الإلكتروني، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن الوزارة ستنظم أيضا مجموعة من الأنشطة التوعوية لأصحاب العمل، بالتنسيق مع ممثليهم في جميع القطاعات، لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالتشريعات الناظمة لها.
وأوضحت أنه بإمكان أصحاب العمل لاحقًا الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، لتشغيل مشرفين للسلامة والصحة المهنية في منشآتهم، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في منشآت القطاع الخاص.
-
أخبار متعلقة
-
حسان يستقبل رئيس وزراء الهند
-
وزير التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم
-
المؤسسة الاستهلاكية تعلن عن عروض ترويجية واسعة
-
الأردن يستضيف أعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر العربي رفيع المستوى
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل