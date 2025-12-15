وزارة العمل تبث رسائل توعوية

الوكيل الإخباري- واصلت وزارة العمل جهودها في بث الرسائل التوعوية المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية، لحث أصحاب العمل على الالتزام بها، حماية للعاملين لديهم، وضمانا لديمومة منشآتهم، وتخفيضا لعدد إصابات العمل.

وقالت مديرة السلامة والصحة المهنية في الوزارة، إيمان العبدالات، في بيان الاثنين، إن نشر الرسائل التوعوية لحث أصحاب العمل على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية التي نصّ عليها قانون العمل، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، يأتي انسجامًا مع دور الوزارة التوعوي والرقابي، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.



وبيّنت أن الوزارة ستقوم بنشر رسائل توعوية في الشوارع العامة، وعلى موقعها الإلكتروني، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.



وأضافت أن الوزارة ستنظم أيضا مجموعة من الأنشطة التوعوية لأصحاب العمل، بالتنسيق مع ممثليهم في جميع القطاعات، لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالتشريعات الناظمة لها.