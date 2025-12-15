حسان يستقبل رئيس وزراء الهند

وجرت للضَّيف مراسم استقبال رسميَّة لدى وصوله مطار الملكة علياء الدَّولي، حيث اصطفّ حرس الشرف لتحيَّته، وعزفت الموسيقى السَّلامين الجمهوري الهندي والملكي الأردني.
وكان في الاستقبال وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين رئيس بعثة الشَّرف يعرب القضاة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
