حسان يستقبل رئيس وزراء الهند

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسَّان الاثنين، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، الذي بدأ زيارة عمل رسمية إلى المملكة. اضافة اعلان





وجرت للضَّيف مراسم استقبال رسميَّة لدى وصوله مطار الملكة علياء الدَّولي، حيث اصطفّ حرس الشرف لتحيَّته، وعزفت الموسيقى السَّلامين الجمهوري الهندي والملكي الأردني.



وكان في الاستقبال وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين رئيس بعثة الشَّرف يعرب القضاة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.

