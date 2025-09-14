وزارة العمل: تعاملنا مع 31 نزاعا عماليا منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل أنها تعاملت مع 31 نزاعاً عماليا منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر آب الماضي، وجميعها تم حلها وفقا لمراحل حل النزاعات التي حددها قانون العمل باستثناء نزاع واحد ما زال قيد الإجراء وآخر انتهى في المحكمة العمالية.

اضافة اعلان



وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة أشرفت على توقيع 29 عقد عمل جماعي نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم.