الأحد 2025-09-14 01:12 م
 

وزارة العمل: تعاملنا مع 31 نزاعا عماليا منذ بداية العام

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الأحد، 14-09-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة العمل أنها تعاملت مع 31 نزاعاً عماليا منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر آب الماضي، وجميعها تم حلها وفقا لمراحل حل النزاعات التي حددها قانون العمل باستثناء نزاع واحد ما زال قيد الإجراء وآخر انتهى في المحكمة العمالية.

وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة أشرفت على توقيع 29 عقد عمل جماعي نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم.


وأضاف أن عدد العاملين الذين استفادوا من تحسين المزايا الوظيفية التي نصت عليها عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها بلغ قرابة 218 ألف عامل في قطاعات منها الألبسة والنسيج، والتعليم الخاص، والخدمات العامة والمهن الحرة وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الكهرباء، والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات.

 
 
