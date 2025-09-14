وزارة العمل: تعاملنا مع 31 نزاعا عماليا منذ بداية العام

وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة أشرفت على توقيع 29 عقد عمل جماعي نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم.
وأضاف أن عدد العاملين الذين استفادوا من تحسين المزايا الوظيفية التي نصت عليها عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها بلغ قرابة 218 ألف عامل في قطاعات منها الألبسة والنسيج، والتعليم الخاص، والخدمات العامة والمهن الحرة وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الكهرباء، والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات.
