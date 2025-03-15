 
السبت 2025-03-15 04:03 م
 




            

        








    

        

        

            وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن تبحثان مطالب القطاع الصناعي
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    جانب من اللقاء
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        02:40 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل، خالد البكار، مع رئيس وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، عدداً من مطالب القطاع الصناعي.
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وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد البكار، أن الوزارة تُولي أولوية لتنظيم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، وتوفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

وقال إن الوزارة، وانطلاقاً من حرصها على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية، وذلك بعد دراسة حاجة كل قطاع، مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين في هذه القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة والمتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الإنتاجية.

من جهته، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، تجاوب وزير العمل مع مطالب غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشدداً على أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تنظيم أيام وظيفية في مناطق التجمعات الصناعية، مثل سحاب والموقر والقسطل وماركا، لغايات التشبيك بين المصانع التي تتوفر لديها فرص عمل والباحثين عن العمل من أبناء تلك المناطق.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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