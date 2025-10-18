وزارة النقل: ارتفاع حركة المناولة برا بنسبة 37.7% خلال الربع الثاني

12:35 م

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي حركة المناولة برًّا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 37.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتبلغ 10,499,979 طنًّا، وفق بيانات وزارة النقل.





وبحسب تقرير مؤشرات أداء قطاع النقل للربع الثاني من عام 2025، الصادر عن الوزارة، ارتفع إجمالي حركة المناولة برًّا في الربع الثاني بنسبة 37.4% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.



والمقصود بالمناولة البرية هو إجمالي كميات البضائع التي تُنقل عبر الشاحنات من خلال المعابر الحدودية البرية، وتشمل البضائع المستوردة والمصدَّرة وبضائع الترانزيت التي تمر عبر أراضي المملكة من دون دخولها إلى السوق المحلي.



وأشار التقرير إلى انخفاض حجم البضائع المستوردة برًّا بنسبة 2.2% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لتبلغ 3,947,222 طنًّا، فيما ارتفع حجمها مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 26.1%.



وأوضح أن حجم بضائع الترانزيت ارتفع مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنسبة 18.5% ليبلغ 2,339,758 طنًّا، كما ارتفع مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 8.1%.



وكشف التقرير أن حجم البضائع المصدَّرة برًّا ارتفع بنسبة 82.5% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 6,552,757 طنًّا، كما ارتفع مقارنة بالربع الأول من العام بنسبة 95.1%.



وبيَّن أن حركة الشاحنات الداخلة عبر المراكز الحدودية كافة ارتفعت بنسبة 23.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 6.7% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 155,949 شاحنة.



كما ارتفعت حركة الشاحنات الخارجة عبر المراكز الحدودية بنسبة 28.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 14.5% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 158,602 شاحنة.



وعن تطوّر مؤشرات الأداء بين الربع الثاني من عام 2024 والربع الثاني لعام 2025 لقطاع نقل البضائع على الطرق، أوضح التقرير ارتفاع عدد شركات نقل الحاويات بنسبة 2.6% ليصبح 120 شركة، كما ارتفع عدد شركات نقل البضائع بنسبة 5.4% ليبلغ 156 شركة، في المقابل استقر عدد شركات نقل السيارات عند 9 شركات.



أما عدد شركات نقل المثقلات فقد انخفض بنسبة 10% ليصبح 9 شركات في الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد شركات نقل المبرّد بنسبة 33.3% ليبلغ 12 شركة، كما ارتفع عدد شركات نقل الأغنام والمواشي بنسبة 25% ليصل إلى 5 شركات.