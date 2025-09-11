وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

10:30 ص

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان بنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيدة جيلسومينا فيجليوتي (Gelsomina Vigliotti) والوفد المرافق، وذلك خلال زيارتها إلى المملكة، للتباحث حول التعاون الثنائي بين المملكة والبنك، ودور البنك في دعم وتنفيذ مشاريع في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. اضافة اعلان





وتم التباحث خلال الاجتماع حول المحفظة القائمة لمشاريع البنك في المملكة وتقدُّم سير العمل بها، وبالأخص في قطاعي المياه والصرف الصحي ودعم القطاع الخاص، وكذلك المشاريع ذات الأولوية ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وبالأخص قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والخدمات المالية.



وقد أعادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التأكيد على أهمية العلاقة مع البنك، الذي يُعدّ بنك الاتحاد الأوروبي وذراعه التمويلي، وكأحد شركاء الأردن التنمويين في دعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية، وأهمية الدعم الذي قدّمه البنك من خلال القروض الميسرة والمنح الاستثمارية والفنية، والتي أسهمت في توفير التمويل لدعم مشاريع في قطاعات ذات أولوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تنمية القطاع الخاص، وتمويل البنوك الأردنية لتقديم دعم الإقراض الوسيط للشركات الصغيرة والمتوسطة.



كما ثمّنت الوزيرة دور البنك وتعهداته لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان – الناقل الوطني.



من جانبها، أكدت نائبة رئيس البنك السيدة فيجليوتي: "أن التقدُّم الذي نشهده هو بالفعل مشجّع ويعكس الشراكة المثمرة بين الأردن وبنك الاستثمار الأوروبي، كما أن البنك ملتزم بتوسيع تعاونه مع المملكة في قطاعات عدّة، بما في ذلك المياه والطاقة، فضلاً عن دعم المشاريع الاستثمارية."



وشاركت في الاجتماع مديرة ممثلية مكتب البنك في عمّان، السيدة سعاد الفارسي.



ونمت محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن خلال الفترة (2014–2024) لتصل إلى ما يقرب من (2.25) مليار يورو، لمشاريع في القطاعين العام والخاص، تركزت بشكل رئيسي في قطاعات المياه والصحة والطاقة والخدمات، وإقراض الشركات والبنوك التجارية المحلية لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.