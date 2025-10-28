وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح أعمال الجلسة النقاشية حول مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية

وأكدت بني مصطفى، أنه وباهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، فقد شهدت المرأة الأردنية مستويات غير مسبوقة في العطاء والإنجاز لا سيما في المشاركة السياسية.
وأضافت أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الاستثمار في الطاقات الكامنة للنساء الأردنيات، وتعزيز مشاركتهن السياسية ووصولهن إلى المواقع القيادية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية جاءت ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إنطلاقاً من أن تنمية المجتمعات المحلية يرتكز على الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية "البلديات ومجالس المحافظات".
