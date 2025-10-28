الثلاثاء 2025-10-28 03:36 م
 

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح أعمال الجلسة النقاشية حول مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية

الثلاثاء، 28-10-2025 02:09 م
الوكيل الإخباري-   افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أعمال الجلسة النقاشية حول مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، والعين د. غازي الذنيبات وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية د. علي الخوالدة، وعضوات في عدد من المجالس المحلية والبلدية.  اضافة اعلان


وأكدت بني مصطفى، أنه وباهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، فقد شهدت المرأة الأردنية مستويات غير مسبوقة في العطاء والإنجاز لا سيما في المشاركة السياسية.  

وأضافت أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتم بمعزل عن الاستثمار في الطاقات الكامنة للنساء الأردنيات، وتعزيز مشاركتهن السياسية ووصولهن إلى المواقع القيادية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية جاءت ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إنطلاقاً من أن تنمية المجتمعات المحلية يرتكز على الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية "البلديات ومجالس المحافظات".
 
 
