وزيرة النقل: الحكومة تسعى لتنفيذ مشاريع بهدف تعزيز مفهوم النقل الأخضر في الأردن

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الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأربعاء ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن كريستوف اسكوت، وخبير النقل المستدام د. محمد ناصر، بحضور أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة كرادشة. اضافة اعلان





وأكدت الوزيرة إن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز مفهوم النقل الأخضر في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، بما يتماشى مع استراتيجية القطاع ورؤية التحديث الاقتصادي، من ضمنها دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل المنتظم بين عمان والسلط بتمويل من البنك الدولي.



واشارت الى اهمية استمرارية التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في تحقيق الأهداف من خلال دعم المشغلين في إيجاد الحلول التمويلية لتحديث أسطول النقل العام وإمكانية استبدال الحافلات الحالية بأخرى صديقة للبيئة تخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل العام وتحسن الخدمات المقدمة وتعزز سوق العمل في القطاع.



واطلعت التهتموني خلال اللقاء على أبرز ما نفذه المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI بخصوص قطاع النقل خلال الفترة الماضية، حيث بين اسكوت ان المعهد سيوقع اتفاقية مع جهة مانحة لتمويل مشروع إعداد الموصفات وشروط السلامة العامة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان العمل جار على الإعداد لمشروع تدريب لصيانة المركبات الكهربائية والهجينة ل(150) متدرب من محافظات المملكة مما سوف يساهم بتوظيف عدد من الباحثين عن عمل في هذا المجال.



يذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر أنشئ مكتبا له في مقر وزارة النقل ويضم خبراء ومتخصصين في هذا المجال وهو منظمة دولية حكومية تدعم وتعزز النمو الاقتصادي والشامل المستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.



