68.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.7 و61.1 و46.4 على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
الجغبير : الصناعة الأردنية الأولى إقليميًا في مساهمتها بالناتج المحلي
-
صناعة الأردن: أسعار الزي المدرسي أقل من الأعوام الماضية
-
تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة
-
شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس