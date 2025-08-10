68.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأحد، 68.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.5 دينارا لجهة الشراء، وسط طلب متوسط.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.7 و61.1 و46.4 على التوالي.

