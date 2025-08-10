البنك العربي يحصد جائزة الشرق الأوسط لجوائز "ذا بانكر للتكنولوجيا" للعام 2025

وقد تم اختيار البنك العربي لهذه الجائزة من خلال اجراءات تقييم شاملة من قبل لجان تحكيم متخصصة داخلية وخارجية. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ مدى التأثير محلياً واقليميا، ونتائج الأداء القابلة للقياس، ومدى الإبداع في النهج المتّبع لإيجاد الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء وتطوير المنتجات.
ويجسد هذا التقدير جهود البنك المستمرة وقدرته الريادية على صعيد الابتكار لتوفير خدمات وحلول رقمية متطورة والتي يتم تخصيصها لتلبية احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات والأسواق. حيث تعكس رؤية البنك نحو التحول الرقمي حرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، والمساهمة في الارتقاء بمنتجات وخدمات القطاع المصرفي.
ومن الجدير بالذكر أن مجلة "ذا بانكر" (The Banker) المملوكة لمجموعة "فاينانشال تايمز" المحدودة ومقرها لندن، كانت قد منحت البنك العربي لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024. كذلك منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025، إضافة إلى 24 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط.
