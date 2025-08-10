الاحتلال يواصل اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس

08:39 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741583 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط انتشار مكثف لآليات عسكرية ومداهمات لعدد من المنازل. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال عدد من الشبان أثناء الاقتحام.