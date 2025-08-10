الأحد 2025-08-10 10:26 ص
 

الاحتلال يواصل اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط انتشار مكثف لآليات عسكرية ومداهمات لعدد من المنازل. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت ب
الأحد، 10-08-2025 08:39 ص
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط انتشار مكثف لآليات عسكرية ومداهمات لعدد من المنازل.


وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال عدد من الشبان أثناء الاقتحام.
 
 
