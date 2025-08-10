السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

وأوضحت الإدارة أن المركبة استقرت على الجزيرة الوسطية بعد اصطدامها بثلاث شجرات، ما تسبب بإعاقة جزئية لحركة السير.
وأكدت أن كوادرها تتواجد حالياً في الموقع للعمل على تسيير الحركة المرورية في كلا الاتجاهين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
