السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

0قالت إدارة السير إن حادث تدهور لمركبة شحن محملة بالزجاج وقع صباح اليوم في شارع الملك عبدالله الثاني، باتجاه صويلح، ما أدى إلى أثر مروري ملموس في المنطقة. وأوضحت الإدارة أن المركبة استقرت على الجزيرة
الأحد، 10-08-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة السير إن حادث تدهور لمركبة شحن محملة بالزجاج وقع صباح اليوم في شارع الملك عبدالله الثاني، باتجاه صويلح، ما أدى إلى أثر مروري ملموس في المنطقة.


وأوضحت الإدارة أن المركبة استقرت على الجزيرة الوسطية بعد اصطدامها بثلاث شجرات، ما تسبب بإعاقة جزئية لحركة السير.

وأكدت أن كوادرها تتواجد حالياً في الموقع للعمل على تسيير الحركة المرورية في كلا الاتجاهين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
