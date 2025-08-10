"الخيرية الهاشمية" تستقبل مساعدات إنسانية من باكستان لأهالي غزة

وتواصل الهيئة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، إرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، والقوافل البرية، والمستشفيات الميدانية التي تم تسييرها لدعم القطاع الطبي في غزة.
