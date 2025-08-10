"الخيرية الهاشمية" تستقبل مساعدات إنسانية من باكستان لأهالي غزة

08:28 ص

الوكيل الإخباري- استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرتي مساعدات إنسانية من جمهورية الباكستان لصالح أهالي غزة.





وتواصل الهيئة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، إرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، والقوافل البرية، والمستشفيات الميدانية التي تم تسييرها لدعم القطاع الطبي في غزة.