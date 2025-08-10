الأحد 2025-08-10 10:25 ص
 

"الخيرية الهاشمية" تستقبل مساعدات إنسانية من باكستان لأهالي غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية
 
الأحد، 10-08-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرتي مساعدات إنسانية من جمهورية الباكستان لصالح أهالي غزة.اضافة اعلان


وتواصل الهيئة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، إرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، والقوافل البرية، والمستشفيات الميدانية التي تم تسييرها لدعم القطاع الطبي في غزة.
 
 
