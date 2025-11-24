مالية النواب تبدأ غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة

الوكيل الإخباري - تعقد اللجنة المالية النيابية، غدا الثلاثاء، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وتضمن جدول الاجتماعات وفق رصد "الوكيل الإخباري"، مناقشة موازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة موازنة البنك المركزي الأردني، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها، وتختتم اللجنة الاجتماعات بمناقشة موازنة وزارة البيئة.

وكان مجلس النواب قد أحال خلال جلسته التي عقدت في 2025/11/11، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إلى اللجنة المالية.