مالية النواب تبدأ غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة
الإثنين، 24-11-2025
10:00 م
تعقد اللجنة المالية النيابية، غدا الثلاثاء، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن جدول الاجتماعات وفق رصد "الوكيل الإخباري"، مناقشة موازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة موازنة البنك المركزي الأردني، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها، وتختتم اللجنة الاجتماعات بمناقشة موازنة وزارة البيئة.
وكان مجلس النواب قد أحال خلال جلسته التي عقدت في 2025/11/11، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إلى اللجنة المالية.
وتحدث خلال تلك الجلسة عدد من النواب عن أبرز تفاصيل مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والعجز ومعدلات النمو المستهدفة ونسب التضخم في الأردن، فيما دعا آخرين إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.