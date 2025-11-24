ورشة عمل للحد من عمالة الأطفال في الكرك

وتأتي هذه الورشة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل وفي إطار جهود مديرية عمل الكرك الهادفة إلى رفع سوية التوعية بين أبناء المجتمع.
وتناولت الورشة جملة من المحاور من بينها التعريف بمفهوم عمل الطفل والقوانين والتشريعات الوطنية الناظمة لعمل الطفل والأعمال الخطرة التي يحظر على الأطفال العمل بها وشروط تشغيل الأحداث بحسب قانون العمل الأردني.
وتطرق المتحدثون في الورشة الى مسارات الاختيار المهني وحاجة سوق العمل لتوجيه من يملكون مهارات من الطلبة لاختيار مسارات تنسجم مع حاجة سوق العمل بعيدا عن الخيارات التقليدية.
