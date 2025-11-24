الثلاثاء 2025-11-25 03:04 ص
 

ورشة عمل للحد من عمالة الأطفال في الكرك

ورشة عمل للحد من عمالة الأطفال في الكرك
 
الإثنين، 24-11-2025 09:55 م
الوكيل الإخباري-  نظمت مديرية عمل الكرك اليوم الاثنين ورشة عمل توعوية للحد من عمالة الأطفال في مدارس أكاديمية التمكين التربوية للطلبة من الفئة العمرية التي تتراوح من (13-17 عاما) بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.اضافة اعلان


وتأتي هذه الورشة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل وفي إطار جهود مديرية عمل الكرك الهادفة إلى رفع سوية التوعية بين أبناء المجتمع.

وتناولت الورشة جملة من المحاور من بينها التعريف بمفهوم عمل الطفل والقوانين والتشريعات الوطنية الناظمة لعمل الطفل والأعمال الخطرة التي يحظر على الأطفال العمل بها وشروط تشغيل الأحداث بحسب قانون العمل الأردني.

وتطرق المتحدثون في الورشة الى مسارات الاختيار المهني وحاجة سوق العمل لتوجيه من يملكون مهارات من الطلبة لاختيار مسارات تنسجم مع حاجة سوق العمل بعيدا عن الخيارات التقليدية.
 
 
