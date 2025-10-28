الثلاثاء 2025-10-28 07:01 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلديات في المفرق لفصل الشتاء

جانب من الجولة
 
الثلاثاء، 28-10-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، بلديات أم الجمال وأم القطين والمكيفتة في محافظة المفرق، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة خطط الاستعداد لموسم الشتاء.

وخلال الجولة، التقى المصري رؤساء لجان البلديات وعددا من الموظفين في مقار البلديات، واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير العمل والمشاريع الجارية، إلى جانب أبرز التحديات المالية والإدارية والخدمية وسبل التعامل معها.


كما تفقد الوزير عددا من المناطق التابعة للبلديات، واطلع على أوضاع النظافة العامة وأعمال الصيانة، إضافة إلى متابعة جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيف مجاري الأودية ضمن خطة الاستعداد للشتاء.


وأكد المصري، ضرورة رفع مستوى الخدمات والنظافة العامة، وتعزيز الجاهزية الميدانية للتعامل بكفاءة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

 
 
