وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلديات في المفرق لفصل الشتاء

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، بلديات أم الجمال وأم القطين والمكيفتة في محافظة المفرق، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة خطط الاستعداد لموسم الشتاء.

اضافة اعلان



وخلال الجولة، التقى المصري رؤساء لجان البلديات وعددا من الموظفين في مقار البلديات، واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير العمل والمشاريع الجارية، إلى جانب أبرز التحديات المالية والإدارية والخدمية وسبل التعامل معها.



كما تفقد الوزير عددا من المناطق التابعة للبلديات، واطلع على أوضاع النظافة العامة وأعمال الصيانة، إضافة إلى متابعة جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيف مجاري الأودية ضمن خطة الاستعداد للشتاء.