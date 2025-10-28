وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلديات في المفرق لفصل الشتاء

وخلال الجولة، التقى المصري رؤساء لجان البلديات وعددا من الموظفين في مقار البلديات، واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير العمل والمشاريع الجارية، إلى جانب أبرز التحديات المالية والإدارية والخدمية وسبل التعامل معها.
كما تفقد الوزير عددا من المناطق التابعة للبلديات، واطلع على أوضاع النظافة العامة وأعمال الصيانة، إضافة إلى متابعة جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيف مجاري الأودية ضمن خطة الاستعداد للشتاء.
وأكد المصري، ضرورة رفع مستوى الخدمات والنظافة العامة، وتعزيز الجاهزية الميدانية للتعامل بكفاءة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.
