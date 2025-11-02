وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

الوكيل الإخباري- أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أهمية الشراكة مع الجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني في إقليم الجنوب، في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشاد سليمان خلال لقائه اليوم الأحد، في لواء البترا رؤساء وممثلي الجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني في إقليم الجنوب بالدور الذي تضطلع به الجمعيات من خلال المبادرات والمشاريع الميدانية الهادفة إلى حماية البيئة ونشر الوعي البيئي، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع المحافظات، بما يسهم في الارتقاء بالعمل البيئي المؤسسي والميداني.



وجاء اللقاء الذي حضره الأمين العام الدكتور عمر عربيات، ومتصرف لواء البتراء سطام المجالي وممثلين عن سلطة إقليم البترا وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في العمل البيئي في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز قنوات التواصل، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، ووضع آليات عمل تكاملية بين الوزارة والجمعيات.

وشدد سليمان خلال اللقاء على أن حماية البيئة ومواردها الطبيعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الجهات الرسمية والأهلية، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة عقد اللقاءات التشاورية مع الجمعيات البيئية في مختلف الأقاليم، لتعزيز الشراكة وتحقيق الأهداف الوطنية في حماية البيئة والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.



وقال، إن الوزارة ستواصل دعم وتمكين الجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ البرامج والمشاريع البيئية الوطنية.