وزير الثقافة يزور الفنانة سلوى العاص

وأضاف الرواشدة خلال زيارة قام بها، اليوم الخميس، إلى الفنانة الأردنية سلوى العاص في منزلها بعمان، أن الفنانة العاص ما زالت تعيش في الذاكرة الجمعية، لما قدمته من أغان أردنية وطنية تنهل من الموروث الأردني الشعبي، وانتشرت أغانيها في مختلف الدول العربية، مما أسهم بتسويق الموروث الثقافي والفن الأردني عربيا.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال وزير الثقافة، إن الفنانة العاص تعبر عن الأغنية الوطنية الأردنية التي ما زالت تعيش في وجدان كل مواطن اردني يعتز بانتمائه إلى تراب هذا الوطن وولائه لقيادته الهاشمية، منوها بأن صوتها وأغانيها داعبت الحس الوطني الأردني بكل تجلياته.
وأضاف الرواشدة، أن الفنانة العاص قدمت أغاني للوطن وللقيادة الهاشمية، وعبرت في أغانيها عن القيم الوطنية متكأة على الموروث الثقافي والفني الأردني الأصيل.
وأكد، أن هذه الزيارة تأتي في سياق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأهمية رعاية الحركة الفنية الأردنية بمختلف عناوينها، مما يستدعي أن تقوم الوزارة بواجبها تجاه الفنانين من أمثال الفنانة العاص بتكريمهم وزيارتهم والاطمئنان عليهم.
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