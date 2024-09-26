وزير الخارجية: نريد وقف العدوان على غزة وخفض التصعيد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني عقب الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الأردن والسويد حول حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا”، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الصفدي، نحن بحاجة للأونروا أكثر من أي وقت مضى، وندعم استمرار عمل الأونروا ونقدم كامل الدعم للوكالة الأممية.
وكشف الصفدي عن قرار إسرائيل اغتيال الأونروا سياسيا عبر إطلاق حملة لذلك، بينما العمل النَّبيل الذي تقوم به الأونروا يستحق الدَّعم الكامل، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع مساعدة أهل غزة أكثر من الأونروا.
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