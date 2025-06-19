وزير الخارجية يبحث ونظيره الفرنسي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، محادثات موسعة ركزت على جهود إنهاء التصعيد الكارثي الذي تشهده المنطقة، وحمايتها من تداعياته التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

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واتفق الوزيران على أن وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران والعودة إلى المفاوضات هو السبيل لحماية المنطقة من توسع الحرب وتداعياتها الخطيرة.



وأكد الصفدي في هذا السياق، أهمية المحادثات التي ستجريها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مع إيران في جنيف غدا في إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، وحماية المنطقة من تداعيات توسع الحرب.



كما أكد الصفدي وبارو، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري وكاف، باعتبار ذلك أولوية يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها.



وشدد الصفدي على أن غزة يجب ألا تنسى في الوقت الذي تركز فيه الجهود الإقليمية والدولية على إنهاء التصعيد بين إيران وإسرائيل، حيث ما يزال القتل والتجويع والمعاناة الواقع اللاإنساني في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.



وبحث الوزيران أيضا التصعيد الخطير في الضفة الغربية، حيث حذر الصفدي من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتحاصر الشعب الفلسطيني وقيادته واقتصاده.