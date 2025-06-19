وزير الخارجية يبحث ونظيره الفرنسي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

واتفق الوزيران على أن وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران والعودة إلى المفاوضات هو السبيل لحماية المنطقة من توسع الحرب وتداعياتها الخطيرة.
وأكد الصفدي في هذا السياق، أهمية المحادثات التي ستجريها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مع إيران في جنيف غدا في إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، وحماية المنطقة من تداعيات توسع الحرب.
كما أكد الصفدي وبارو، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري وكاف، باعتبار ذلك أولوية يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها.
وشدد الصفدي على أن غزة يجب ألا تنسى في الوقت الذي تركز فيه الجهود الإقليمية والدولية على إنهاء التصعيد بين إيران وإسرائيل، حيث ما يزال القتل والتجويع والمعاناة الواقع اللاإنساني في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.
وبحث الوزيران أيضا التصعيد الخطير في الضفة الغربية، حيث حذر الصفدي من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتحاصر الشعب الفلسطيني وقيادته واقتصاده.
وأكد الصفدي أن حماية حل الدولتين من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية يجب أن يكون في مقدمة أولويات كل الدول التي تؤيد هذا الحل سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يبحثان خفض التصعيد في المنطقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة النجادا
-
محافظ الزرقاء يطمئن على حالة طفلين أصيبا بشظايا جسم غريب
-
جمعية الفنادق: 95% نسبة إلغاء الحجوزات في مدينة البترا
-
الجيش يبدأ استقبال طلبات الإلتحاق بالبعثات العسكرية الخارجية
-
الامن العام : ارتفاع الإصابات الناتجة عن المسيّرة في الازرق إلى إصابتين
-
حادث تدهور على مثلث ضبعة يغلق مسرب السير القادم الى عمان
-
وزيـــرة التنمية الإجتماعـــية ترعى ملتــقى حول الــــرعاية الوالـــديـــة