وزير الخارجية يدين أي محاولات لاحتلال أي أرض سورية

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إدانة الأردن لأي محاولات لاحتلال أي أرض سورية في إشارة لدخول إسرائيل إلى جبل الشيخ أمس الأحد.

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وقال الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن دخول إسرائيل إلى منطقة جبل الشيخ يعتبر خرق للقانون الدولي.

وأضاف أن الأردن مع جهود عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وذلك بعد استعادة الهدوء والاستقرار في سوريا.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن بتوجيهات من جلالة الملك يدعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.