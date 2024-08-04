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وزير الخارجية ينقل رسالة من جلالة الملك للرئيس الإيراني اليوم

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي




 

الأحد، 04-08-2024 01:10 م

الوكيل الاخباري- يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى فخامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.


وسيجري الصفدي، خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني.

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