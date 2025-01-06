وزير الداخلية يحضر منتصف هذه الليلة قداس عيد الميلاد الشرقي في كنيسة القيامة

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يحضر وزير الداخلية مازن الفراية، مساء اليوم الاثنين، قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية حسب التقويم الشرقي بكنيسة القيامة في بيت لحم.

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وقبل القداس، التقى الفراية في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ممثلا عن الرئيس محمود عباس.



ونقل الفراية تحيات جلالة الملك إلى الرئيس عباس، فيما نقل خوري تحيات الرئيس الفلسطيني لجلالة الملك، ولحكومة الأردن وشعبه.



وتم التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.