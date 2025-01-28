وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

الوكيل الإخباري- استعرض وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء خلال لقائه أعضاء مجموعة "ملتقى النخبة" للتواصل الاجتماعي، نتائج العمل على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

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وأشار الحنيفات خلال اللقاء، إلى محاور الخطة التي تشمل الإرشاد الزراعي والإقراض والتسويق والاستثمار والصناعات الغذائية والتنمية الريفية وتمكين المرأة والتعاونيات والحصاد المائي والتحريج.