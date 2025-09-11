الخميس 2025-09-11 11:54 ص
 

وزير الصحة للمواطنين : هاتفونا على الخط الساخن

ابراهيم البدور
إبراهيم البدور
 
الخميس، 11-09-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين، من خلال الخط الساخن على الرقم (065004545)، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة واستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية.

وأشار الدكتور البدور إلى أن هذه الخدمة تُدار بإشراف مركز الاتصال الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتنسيق ومتابعة مستمرة من وحدة صوت متلقي الخدمة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع ضباط ارتباط المستشفيات ومديريات الصحة في جميع المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأوضح أن الخط الساخن يُشرف عليه فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع مختلف أنواع الشكاوى والملاحظات والمقترحات، بكل مهنية وسرية.

ولفت إلى أن دور الخدمة لا يقتصر على تلقي الاتصالات فحسب، بل يشمل اتخاذ إجراءات تصحيحية مباشرة في مختلف مرافق وزارة الصحة، وذلك بمتابعة دقيقة من وحدة صوت متلقي الخدمة، بهدف ضمان جودة الرعاية الصحية وتعزيز  ثقة المواطن بالخدمات المقدمة.

 
 
