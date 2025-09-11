وزير الصحة للمواطنين : هاتفونا على الخط الساخن

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين، من خلال الخط الساخن على الرقم (065004545)، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة واستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية.



وأشار الدكتور البدور إلى أن هذه الخدمة تُدار بإشراف مركز الاتصال الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتنسيق ومتابعة مستمرة من وحدة صوت متلقي الخدمة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع ضباط ارتباط المستشفيات ومديريات الصحة في جميع المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.



وأوضح أن الخط الساخن يُشرف عليه فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع مختلف أنواع الشكاوى والملاحظات والمقترحات، بكل مهنية وسرية.

