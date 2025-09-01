وزير العمل: الحكومة تنسق لوضع تصور أولي لخارطة طريق لمعالجة الاقتصاد غير المنظم

11:08 ص

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم الإثنين ورشة عمل وطنية بمشاركة أكثر من 70 ممثلاً عن الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تستمر أعمالها على مدار 3 أيام تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.





كما تهدف الورشة إلى تعزيز الحوار حول الأولويات الوطنية تمهيداً لصياغة إطار وطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم تقوده الحكومة بدعم فني من منظمة العمل الدولية، كما ناقشت الورشة استراتيجيات تعزيز العمل اللائق، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.



وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المحلي والدولي، وممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبناء فهم مشترك حول الاقتصاد المنظم وغير المنظم، ووضع خطة تشمل السياسات والتدابير لمواجهة مخاطر الاقتصاد غير المنظم.



وأضاف أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى توافق على مفهوم شامل ومُشترك للاقتصاد المنظم وغير المنظم، يستند إلى التعريفات الدولية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق الأردني، إضافة إلى تحديد الملامح الأساسية للاقتصاد المنظم، والاتفاق على المبادئ العامة لآليات الانتقال التدريجي إليه.



ونوه إلى أن العمل جار على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع تصور أولي لخارطة طريق لدفع عملية التنظيم وتقديم سياسات واضحة تضمن أن يكون الانتقال إلى الاقتصاد المنظم شاملاً ومستداماً وتضمن خطوات عملية وسياسات مقترحة لمعالجة الاقتصاد غير المنظم وتعزيز الاقتصاد المنظم، لتضمين مخرجات هذه الورشة ضمن التحديث على الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.



كما أكد البكار أن الحماية الاجتماعية محوراً أساسياً نحو التنظيم، بهدف حماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز الأمن الوظيفي، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً ومستداماً.