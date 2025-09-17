الأربعاء 2025-09-17 12:16 م
 

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   زار وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، أحد أكبر مصانع الألبسة والمحيكات في قضاء الظليل، وبحث مع المستثمر زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين لديه.اضافة اعلان


وأشار الوزير إلى أنه اتفق مبدئياً مع المستثمر على تدريب 150–200 شابٍ وشابة من الأردنيين خلال الأشهر المقبلة في معاهد مؤسسة التدريب على المهارات المطلوبة للمهن التي يحتاجها المصنع، لتشغيلهم بعد انتهاء مدة التدريب في المصنع.

وأكد، خلال جولته في المصنع، يرافقه محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي، ومدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة، أن الزيارة تنبع من إيمان وزارة العمل والحكومة بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية، التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وشدّد البكار على حرص الوزارة والحكومة على توفير بيئة استثمارية حاضنة وآمنة للمستثمرين، لتوفير مزيدٍ من فرص العمل للأردنيين.

من جهته، أشاد المستثمر إيهاب عبد العال بتعاون وزارة العمل مع المصنع، الذي تأسس منذ 25 عاماً، ومع المستثمرين بشكل عام، إضافة إلى حرصها على الحقوق العمالية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار عبد العال إلى أن المصنع من أكثر الاستثمارات في قطاع الألبسة والمحيكات تشغيلاً للأردنيين، وهناك توجه لزيادة استثماراتهم في الأردن، إضافة إلى فرع إنتاجي قائم حالياً في لواء الأزرق، لافتاً إلى أن عدد الأردنيين في المصنع الرئيسي في الظليل يصل إلى نحو 1762 أردنياً وأردنية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

sdeg

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيزالتعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أخبار محلية الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

بلدية مادبا

أخبار محلية مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

ات

طب وصحة تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط



 
 





الأكثر مشاهدة