وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

الوكيل الإخباري- زار وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، أحد أكبر مصانع الألبسة والمحيكات في قضاء الظليل، وبحث مع المستثمر زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين لديه. اضافة اعلان





وأشار الوزير إلى أنه اتفق مبدئياً مع المستثمر على تدريب 150–200 شابٍ وشابة من الأردنيين خلال الأشهر المقبلة في معاهد مؤسسة التدريب على المهارات المطلوبة للمهن التي يحتاجها المصنع، لتشغيلهم بعد انتهاء مدة التدريب في المصنع.



وأكد، خلال جولته في المصنع، يرافقه محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي، ومدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة، أن الزيارة تنبع من إيمان وزارة العمل والحكومة بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية، التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.



وشدّد البكار على حرص الوزارة والحكومة على توفير بيئة استثمارية حاضنة وآمنة للمستثمرين، لتوفير مزيدٍ من فرص العمل للأردنيين.



من جهته، أشاد المستثمر إيهاب عبد العال بتعاون وزارة العمل مع المصنع، الذي تأسس منذ 25 عاماً، ومع المستثمرين بشكل عام، إضافة إلى حرصها على الحقوق العمالية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.



وأشار عبد العال إلى أن المصنع من أكثر الاستثمارات في قطاع الألبسة والمحيكات تشغيلاً للأردنيين، وهناك توجه لزيادة استثماراتهم في الأردن، إضافة إلى فرع إنتاجي قائم حالياً في لواء الأزرق، لافتاً إلى أن عدد الأردنيين في المصنع الرئيسي في الظليل يصل إلى نحو 1762 أردنياً وأردنية.