وزير العمل يبحث مع مدير "الإيدسمو" التعاون المشترك

وبحسب بيان للمنظمة اليوم، أعرب الصقر عن شكره وتقديره للأردن على دعمها ورعايتها للعمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة، ما يُسهم في تمكين المنظمة من تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل لصالح الدول العربية.
وأطلع الصقر الوزير، بحضور سفيرة الأردن لدى المملكة المغربية جمانة غنيمات، على الدور الذي تلعبه "الإيدسمو" في تدريب وتأهيل الكوادر العربية في مجالات عمل المنظمة (صناعة، تقييس، تعدين) من خلال زيارة للمعهد العربي للتدريب والاستشارات الصناعية والتعدينية التابع لها.
كما تم إطلاعهم على دور المنظمة وأهدافها ونشاطاتها، بالإضافة إلى مبادراتها وعلى رأسها منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online والمنصة العربية لمعادن المستقبل APFM.
وفي ختام اللقاء، قدم المهندس الصقر لكل من البكار وغنيمات درع المنظمة عرفانا وتقديرًا للمملكة الأردنية الهاشمية على التعاون المستمر والجهود المقدرة.
