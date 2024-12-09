وزير المالية: اقتصادنا الوطني حافظ على استقراره رغم التطورات السياسية في المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي.

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وقال الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.

وأضاف أنه رغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن اقتصادنا الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابي.