وزير المالية: اقتصادنا الوطني حافظ على استقراره رغم التطورات السياسية في المنطقة
الإثنين، 09-12-2024
10:57 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/712755
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الوكيل الإخباري-
أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من عام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي.
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وقال الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.
وأضاف أنه رغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن اقتصادنا الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابي.
وأشار الشبلي إلى أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يؤكد على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.