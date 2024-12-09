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وزير المالية: 20 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

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أرشيفية
الإثنين، 09-12-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري- كشف وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت إلى أكثر من 20 مليار دولار.

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وقال الشبلي خلال إلقاء  خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هذه الاحتياطيات تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية شهور، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.

 

وأشار إلى تراجع معدل البطالة في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023.

 

وأضاف أن عجز الميزان التجاري انخفض خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بما نسبته 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الأولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار.

 
gnews

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