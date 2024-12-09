وزير المالية: 20 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

وأشار إلى تراجع معدل البطالة في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023.
وأضاف أن عجز الميزان التجاري انخفض خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بما نسبته 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الأولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار.
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