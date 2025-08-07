وزير النقل يوجه بتقديم مقترحات تطويرية لقطاع النقل

04:40 م

الوكيل الإخباري- اطّلع وزير النقل نضال القطامين، في أول يوم عمل له بعد تسلّمه مهامه، الخميس، على سير العمل في مختلف المديريات والوحدات داخل مبنى الوزارة، واستمع إلى إيجاز مفصّل حول أبرز المنجزات والتحديات والخطط التنفيذية الجارية.





ووجّه القطامين، خلال جولته التفاعلية بين الكوادر، بتقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات، مؤكدًا أهمية ترسيخ نهج العمل المؤسسي وتعزيز روح الفريق الواحد.



كما أوعز إلى المسؤولين في المديريات بضرورة بذل الجهود لتعزيز العمل، ومتابعة المشاريع قيد التنفيذ وفق الأطر الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.



وأكد الوزير القطامين أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على عدد من الأولويات، أبرزها تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بشتى مجالاته، وتعزيز التكامل بين أنماطه المختلفة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية وخطط التحديث الإداري والاقتصادي. كما شدّد على أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين والشركاء في القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات نقل آمنة وفعّالة ومستدامة.