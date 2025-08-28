وفد بحريني يزور مرافق شبابية ورياضية

الوكيل الإخباري- استقبلت اللجنة الأولمبية الأردنية وفد وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين بمركز الإعداد الأولمبي في عمان، بحضور الأميرة سارة بنت فيصل ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان.

وترأست الوفد البحريني وزيرة شؤون الشباب في مملكة البحرين روان بنت نجيب توفيقي، ترافقها الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة وعدد من المسؤولين.



ورحبت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، بالوفد البحريني، مؤكدة على عمق العلاقات الرياضية التي تربط الأردن بالبحرين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالين الرياضي والشبابي بما يسهم في تطوير القدرات وصناعة جيل رياضي واعد يخدم تطلعات البلدين.



كما زار الوفد برفقة العدوان، عددًا من المرافق الشبابية والرياضية في الأردن، وأشاد العدوان وتوفيقي بدور اللجنة في تمكين الرياضيين وإعدادهم لقيادة المستقبل، معتبرين جهودها نموذجًا ملهمًا على مستوى المنطقة.



كما زار الوزيران والوفد المرافق، بيت الكشافة واطلعوا على مشاغله التدريبية ومعرض تاريخ الحركة الكشفية، وقاعة "النشامى" التي توثق مسيرة شخصيات وطنية بارزة.



وتابع الوفد، فعاليات شبابية متنوعة في مجالات الريادة والمناظرات وريادة الأعمال، إلى جانب عرض كشفي مشترك جمع الكشافة الأردنيين مع مرشدات البحرين عبر تقنية الاتصال عن بعد، في تجسيد لروح التفاعل والتكامل العربي.



وفي محافظة جرش، شارك العدوان وتوفيقي، يرافقهما محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، في فعاليات معسكر التمكين السياسي الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي".



وأكد العدوان، أن هذه المعسكرات تمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا للاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية والديمقراطية عبر برامج عملية متقدمة.



من جانبها، عبرت توفيقي عن اعتزازها بالتجربة الأردنية في رعاية المواهب وتهيئة بيئة حاضنة للإبداع، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات بين الأردن والبحرين وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في الابتكار والتمكين الشبابي.



وعبر الشباب المشاركون في المعسكر عن استفادتهم من البرامج التي عرفتهم بآليات المشاركة السياسية والحزبية، ومنحتهم خبرات عملية ومهارات جديدة.