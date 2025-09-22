الإثنين 2025-09-22 07:19 م
 

وفد سوري يزور دائرة العطاءات الحكومية
 
الإثنين، 22-09-2025 06:22 م
الوكيل الإخباري-  التقى مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات، نقيب المقاولين السوريين فواز جنيد والوفد المرافق له، بحضور نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين فؤاد الدويري وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومديري المديريات.اضافة اعلان


وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العطاءات الحكومية وتصنيف الشركات.

وأكد خليفات عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، كانت وما تزال داعمة للأشقاء في سوريا انطلاقًا من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وقدم شرحًا موجزًا عن أهم التحسينات وأبرز الممارسات الفضلى التي يمكن البناء عليها لتعزيز كفاءة العمل المشترك، والتي أدخلتها الحكومة على منظومة المشتريات الحكومية.

وأضاف أنه تم إجراء التعديلات اللازمة على تعليمات تصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية، وتعليمات ترخيص مقاولي الإنشاءات الأردنيين، ونماذج تقييم الأداء، وإنهاء مشروع التحول الرقمي وأتمتة خدمات التصنيف والترخيص والمكاتب والشركات الاستشارية، وتحديث بنك المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يمثل قاعدة بيانات إلكترونية متخصصة تتضمن بيانات ومعلومات وافية تعد مرجعًا لمختلف الجهات والوحدات الحكومية.

من جانبه، عبّر جنيد عن تقديره للأردن قيادةً وشعبًا على ما يقدمه من دعم متواصل وحرص دائم على مد جسور التعاون، مؤكدًا أن هذه الزيارة تشكل خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات المهنية بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين في دعم مسيرة الإعمار والبناء وتوفير فرص عمل، وبما يسهم في النهوض بقطاع المقاولات وتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

بدوره قال الدويري إن هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين الأردني والسوري، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على توحيد التعليمات والأنظمة والإجراءات في مجال تصنيف المقاولين بين عدة دول شقيقة، وبما سينعكس إيجابًا على العمل في قطاع المقاولات.
 
 
