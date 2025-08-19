وفد من الكونغرس الأميركي يزور مدينة البترا

الوكيل الإخباري- زار وفد من الكونغرس الأميركي مدينة البترا اليوم الثلاثاء، للاطلاع على المعالم الأثرية والتراثية فيها، والاطّلاع عن كثب على الجهود الأردنية المبذولة في حماية وتطوير هذا الموقع التاريخي العالمي.

وضم الوفد عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ماركواين مولين والسيناتور جوني إرنست، إلى جانب عضوي مجلس النواب جايسون سميث وجيمي بانيتا، وذلك ضمن جولة رسمية في المملكة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين، الذي قدّم إيجازًا شاملاً حول خطط السلطة في مجالات التطوير السياحي، والحفاظ على الطابع الثقافي والبيئي للمدينة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة الدولية، وبما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتنمية القطاع السياحي.



وأشار البريزات إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الشراكة القائمة تفتح آفاقاً واسعة أمام تبادل الخبرات والمشاريع المشتركة التي تخدم البترا وسكانها.