وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد

الوكيل الإخباري- اطلع وفد وزاري ضم وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير السياحة الدكتور عماد حجازين، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، يرافقهم رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، على الإجراءات التي تقوم بها البلدية في مشروعي إحياء وسط المدينة ومنطقة ظهر التل.

وقال وزير الإدارة المحلية إن هذه الزيارة تأتي للتنسيق بين البلدية والوزارات المعنية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص وزارتي التربية والتعليم والسياحة، بهدف وضع خطط واضحة المعالم للمدارس في المنطقة، وإنشاء مسارات سياحية فيها.