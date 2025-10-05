الأحد 2025-10-05 01:22 ص
 

وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد

إربد
إربد
 
الأحد، 05-10-2025 01:01 ص

الوكيل الإخباري-    اطلع وفد وزاري ضم وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير السياحة الدكتور عماد حجازين، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، يرافقهم رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، على الإجراءات التي تقوم بها البلدية في مشروعي إحياء وسط المدينة ومنطقة ظهر التل.

اضافة اعلان


وقال وزير الإدارة المحلية إن هذه الزيارة تأتي للتنسيق بين البلدية والوزارات المعنية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص وزارتي التربية والتعليم والسياحة، بهدف وضع خطط واضحة المعالم للمدارس في المنطقة، وإنشاء مسارات سياحية فيها.


وأكد المصري أهمية استكمال المشروع الذي تعطل كثيرا، وقد أنجز منه سابقا استملاك عدد من البيوت التراثية، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل حاليا بإنشاء متنزه عام على ظهر التل خلف مدرسة الشهيد وصفي التل الصناعية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير

الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة: ترحب بقرار القضاء الأميركي بشأن حصانة الاونروا

بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن

أخبار محلية بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية 300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

فلسطين نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة



 
 





الأكثر مشاهدة