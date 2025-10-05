وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد

وقال وزير الإدارة المحلية إن هذه الزيارة تأتي للتنسيق بين البلدية والوزارات المعنية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص وزارتي التربية والتعليم والسياحة، بهدف وضع خطط واضحة المعالم للمدارس في المنطقة، وإنشاء مسارات سياحية فيها.
وأكد المصري أهمية استكمال المشروع الذي تعطل كثيرا، وقد أنجز منه سابقا استملاك عدد من البيوت التراثية، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل حاليا بإنشاء متنزه عام على ظهر التل خلف مدرسة الشهيد وصفي التل الصناعية.
