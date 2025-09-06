السبت 2025-09-06 07:09 م
 

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق
وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق
 
السبت، 06-09-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري-   اطلع وفد وزاري اليوم السبت، على واقع الخدمات والبيئة والبنية التحتية في قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان


وضم الوفد وزراء: الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والبيئة الدكتور أيمن سليمان.


وتفقد الوفد بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، عدداً من المواقع في الأزرق، واطلع على جهود الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة، إضافة إلى بحث المخطط الشمولي للمدينة ومعالجة أوضاع المهن المخالفة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم مصر

عربي ودولي الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح والإغلاق من الجانب الاسرائيلي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إيجاز صحفي حكومي اليوم

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة

وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

أخبار محلية وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا إلغاء لإجازة يوم السبت في المدارس

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد



 
 





الأكثر مشاهدة