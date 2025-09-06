وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

الوكيل الإخباري- اطلع وفد وزاري اليوم السبت، على واقع الخدمات والبيئة والبنية التحتية في قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء.

وضم الوفد وزراء: الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والبيئة الدكتور أيمن سليمان.