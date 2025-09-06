وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق

وضم الوفد وزراء: الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والبيئة الدكتور أيمن سليمان.
وتفقد الوفد بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، عدداً من المواقع في الأزرق، واطلع على جهود الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة، إضافة إلى بحث المخطط الشمولي للمدينة ومعالجة أوضاع المهن المخالفة.
-
أخبار متعلقة
-
انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"
-
إيجاز صحفي حكومي اليوم
-
بني مصطفى تعرض لأبرز مبادرات قطاع تمكين المرأة خلال الفترة المقبلة
-
اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025
-
السواقين والمركبات تطرح 218 رقماً ثلاثياً مميزاً تحمل ترميز واحد
-
بلدية الطفيلة تطلق حملة لإغلاق المحال غير المرخصة
-
إطلاق نتائج دراسة ميدانية حول احتياجات وأولويات المواطنين في بلدية إربد
-
اختتام أعمال المرحلة الأولى من برنامج المعهد السياسي للأحزاب