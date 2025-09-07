وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش

الوكيل الإخباري- قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن لجنة ستشكل للاطلاع على الخطط والمشاريع في محافظة جرش التي لها أثر مباشر في النهوض بالقطاع السياحي.

اضافة اعلان



وأكد حجازين خلال لقاء عقد بمبنى محافظة جرش اليوم الأحد، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالسياحة في المحافظة، مشيرا إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية لوضع حلول للتحديات التي تواجه ربط المدينة الحضرية بالمدينة الأثرية في جرش.



وأشار إلى أهمية تطوير المنتج السياحي من خلال مسار سياحي يربط المدينتين، وتأهيل الساحة الهاشمية في وسط المدينة الحضرية، مبينا أن المجتمع المحلي كان شريكا أساسيا في وضع خطة تطوير السياحة في المحافظة، وسيكون أيضا شريكا أساسيا في تنفيذها.



وأكد أهمية العمل على تحسين رحلة الزائر من لحظة وصوله وإثراء تجربته، ابتداء من السوق الحرفي ومساره داخل المدينة الأثرية، إضافة إلى توفير الخدمات التي يحتاجها وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن الأولوية في التدريب والتسويق ستعطى لأبناء المحافظة.



وقال، إن الطموح هو الوصول إلى "السائح الثقافي"، المعني بالتعرف على تاريخ المدينة وإرثها، مؤكدا اهتمام الوزارة وسعيها لأن تكون جرش وجهة سياحية عالمية.



بدوره، أشار محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، إلى إطلاق مبادرة "جرش غير بهمة أهلها"، بهدف تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتشبيك بين القطاع الرسمي والمجتمع المحلي، وبما يضمن الاستجابة الفاعلة للاحتياجات والارتقاء بواقع المحافظة سياحيا وتنمويا.



وبين أن المبادرة تقوم على التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وبما يعزز التنمية في مختلف القطاعات، ويمثل إطارا متكاملا لتحسين الواقع الخدمي والتنموي في جرش وتعزيز مكانتها.



وأشار إلى أن فرقا ميدانية متخصصة باشرت مهامها وفق خطة تنفيذية واضحة لمتابعة الملاحظات اليومية وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى بناء قدرات كوادر المؤسسات الحكومية، لافتا إلى تحديد سقف زمني لا يتجاوز أسبوعا واحدا لمعالجة أية ملاحظة ترصد بهدف تسريع وتيرة الإنجاز.



من جهته، عرض رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، أهم مشاريع البلدية، ومنها مشروع ربط المدينتين الأثرية والحضرية بمنحة إيطالية بقيمة 1.8 مليون دينار، وإضاءة المدينة الأثرية بالتنسيق مع وزارة السياحة لتعزيز هوية المدينة الثقافية والتاريخية، من خلال فعاليات ستسلط الضوء على تراثها الغني.



وقال، إن البلدية أعدت دراسات لعدة مشاريع، منها تطوير مناطق الساحة الهاشمية، والسوق العتيق، ووادي الذهب، وتحسين الخطة المرورية وسط المدينة، وإيجاد حل للبسطات، ورفع كفاءة أبناء المجتمع المحلي العاملين في مجال المهن السياحية.



وقدمت رئيس وحدة التنمية في البلدية المهندسة وفاء حوامدة، شرحا عن محاور ربط المدينتين الأثرية والحضرية، وتعزيز عوائد التنمية، وتطوير الساحة الهاشمية ووادي الذهب والمهن السياحية، فيما قدم الشاب حازم العياصرة عرضا عن مشروع إضاءة المدينة ليلا، ما يسهل جذب الزوار وإطالة مدة إقامتهم، ويعزز الاقتصاد المحلي.