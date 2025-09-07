فيديو .. "باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير جدلاً واسعًا

الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 30 ثانية، نُشر أولًا على منصة Reddit ثم أُعيد تداوله على موقع "إكس".
يظهر فيه مستكشفان وهما يقتربان بحذر من التشكيل الصخري المثير للريبة وسط الثلوج، قبل أن تكشف كاميرا جوية عن ما يبدو أنه مدخل نصف دائري ضخم، يشبه أبواب المعابد أو الحصون القديمة.
اللقطات دفعت بعض المستخدمين على الإنترنت إلى اعتبار الموقع دليلًا على وجود "حضارات فضائية قديمة"، بينما تساءل آخرون مازحين عما إذا كان هناك سفينة فضائية خلف الباب.
رغم الحماس والتفسيرات الخارقة، قد يكون هذا التشكيل الصخري مجرد ظاهرة جيولوجية طبيعية.
بحسب خبراء، فإن التكوين يشبه ما يُعرف بمرحلة بداية تكوّن الأقواس الصخرية، وهي ظاهرة شائعة في مناطق مثل جنوب يوتا بالولايات المتحدة.
ويعود السبب غالبًا إلى اختلاف معدلات تآكل الطبقات الصخرية بسبب عوامل الطقس والزمن.
البروفيسور مارك ألين من قسم علوم الأرض في جامعة دورهام البريطانية قال في تصريحات لصحيفة ديلي ميل: "قد يكون الأمر ببساطة نتيجة أنماط تآكل مختلفة في طبقات الصخور. زرت هذه المنطقة قبل 38 عامًا من الجانب الصيني، ولم ألاحظ شيئًا غير عادي آنذاك".
Explorers have found a curious geological formation that looks like a giant doorway, located in the Dzungarian Alatau Mountains of Kazakhstan.pic.twitter.com/qWea7uU9FC— Massimo (@Rainmaker1973) August 30, 2025
سكاي نيوز
-
